OL ‍: L’accord impossible, départ annulé ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Doublure gênante de Lucas Perri, Anthony Lopes est d'accord pour faire ses valises s'il trouve un bon point de chute. La piste principale pour son départ vient pourtant de s'écrouler.

Le mercato bat son plein à l’Olympique Lyonnais, qui a déjà effectué une partie de sa préparation d’avant-saison, mais sait pourtant que son effectif va encore être grandement chamboulé. C’est le propre du mercato, l’incertitude peut encore durer pendant plus d’un mois pour certains joueurs. La situation d’Anthony Lopes est ainsi toujours aussi confuse. Le gardien franco-portugais a perdu sa place de numéro 1 au profit de Lucas Perri, qui représente l’avenir et pourrait même être le futur portier de la Seleçao. Mais il faut faire les choses dans l’ordre et le portier brésilien sera en tout cas le titulaire de Pierre Sage cette saison. Avec son contrat en or pour encore un an, Anthony Lopes aurait pu être libéré de ses obligations pour services rendus, et ainsi éviter d’être un numéro 2 très pesant sur son concurrent. Mais pour le moment, l’emblématique dernier rempart de l’OL reste au club en vue de la saison à venir.

Un salaire divisé par deux, Lopes dit non

La piste du FC Nantes est en effet en train de se refermer. Et pourtant, Alban Lafont va bien finir par quitter les Canaris, lui qui a un bon de sortie mais attend une offre capable de satisfaire tout le monde. Mais selon Le Progrès, l’arrivée de Lopes reste très peu probable sur les bords de l’Erdre. Il s’agit du salaire à la sauce OL du gardien de but, qui émarge à 350.000 euros par mois à Lyon. Pour signer au FC Nantes, on lui demande de baisser ses émoluments de quasiment 50 %, pour ne pas dépasser la barre des 200.000 euros mensuels. Pas forcément ce qu’attend le natif de Givors s’il devait quitter l’OL. La solution de rester une dernière saison afin de signer un gros contrat quand il sera totalement libre, mais Anthony Lopes n’a pas envie de passer la saison sur le banc non plus.

A l’heure actuelle, aucune offre concrète ne le pousse toutefois dehors, alors que Lyon ne demandera certainement pas d’indemnité de transfert en cas de volonté de son gardien de se trouver un nouveau club.