OL : Juninho se lance à l'assaut de Bruno Guimaraes !

Dans : OL.

Lancé dans un mercato très agité, l’Olympique Lyonnais pourrait perdre dans les prochains jours son milieu défensif Lucas Touart, courtisé avec assiduité par le Hertha Berlin.

Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre l’actuel 7e de Ligue 1 et le club berlinois, Lyon réclamant 30 ME pour Lucas Tousart. Mais en interne, on se prépare clairement à un départ de l'ancien de Valenciennes dans la capitale des Gaules. La preuve, Juninho a activé une piste brésilienne afin de le remplacer, selon les informations de L’Equipe. Le média affirme en effet que l’Olympique Lyonnais songe très fortement à Bruno Guimaraes, le capitaine de l’équipe du Brésil olympique.

Âgé de 22 ans, celui qui dispute actuellement le tournoi de qualification pour les J0 2020 a la cote auprès de la direction sportive de l’Olympique Lyonnais. Le directeur sportif des Gones Juninho pilote directement ce dossier, qui pourrait connaître une avancée significative en cas de départ de Lucas Tousart. Si l’ancien international espoirs français venait à rester du côté de Lyon au mois de janvier, alors Juninho pourrait avancer dans le dossier de Bruno Guimaraes dans l’optique d’un transfert l’été prochain. Reste à voir si la concurrence est susceptible de faire de l’ombre à Lyon dans le dossier du milieu de l’Athlético Paranaense. Car au cours des derniers mois, Guimaraes a également été associé à l’Atlético de Madrid ou plus récemment à l’Arsenal de Mikel Arteta.