Un arbitrage pro-OL, Daniel Riolo est choqué

Inarrêtable en 2024 sous les ordres de Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais a toutes les planètes de son côté ces derniers temps. Déjà bien aidé par l’arbitrage la semaine passée, que ce soit lors de la victoire en demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes (3-0) avec un but litigieux refusé à VA et un penalty généreux offert à Lacazette, mais aussi contre Nantes en L1 (3-1) avec un carton rouge non-donné à ce même Lacazette malgré un coup de coude sur Zézé, Lyon n’aura pas à se plaindre de l’arbitrage ce dimanche soir. Puisque lors de l’affiche de la 29e journée de L1 face à Brest, l’OL est devant au score après des faits de jeu plutôt favorables.

16' : Main de O’Brien non sifflé dans la surface lyonnaise.



17' : Contre attaque lyonnaise et coup franc + jaune pour Brest. Lacazette pourtant hors jeu. 🟡



18' : But sur le coup franc de Corentin Tolisso pour l’OL. ⚽️



Les Brestois vont râler ! 😬



📸 @Laurentmazure pic.twitter.com/sv3DQGZ1oO — Actu Foot (@ActuFoot_) April 14, 2024

En effet, à la 16e minute de jeu, le club breton aurait pu obtenir un penalty pour une main d’O’Brien dans la surface lyonnaise sur une tête de Mounié, mais Monsieur Vernice et la VAR n’ont pas bronché… Et deux minutes plus tard, c’est Lyon qui a finalement ouvert le score sur une frappe lourde de Corentin Tolisso (18e). Un enchaînement qui n’a pas manqué de faire réagir les suiveurs de la L1 sur les réseaux sociaux, et notamment Daniel Riolo, qui est choqué par cet arbitrage qui tourne pour le moment en faveur de l’OL, même si la décision de l'arbitre prise sur le terrain a été confirmée par la VAR, et donc que la cohérence est de mise.

Donc y’a pas peno pour Brest ? Et dans la foulée l’OL marque … c’est dingue .. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 14, 2024

Je vois peno pour Brest. Etonnant, non ? #OLSB29 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 14, 2024

Il y a pas penalty sur la main d’Obrien ? — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) April 14, 2024

Le foot dans toute sa splendeur. Pas de penalty pour Brest (faudra définitivement m'expliquer la règle sur les mains dans la surface...l'impression qu'il y en a autant que d'arbitres. Et la VAR au fait ?) et dans la foulée Lyon qui marque ! #OLSB29 — Florian Gazan (@flogazan) April 14, 2024