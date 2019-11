OL : Juninho est trop mou, il prend un coup bas

Dans : OL.

Tout comme il l'avait il y a quelques semaines, Juninho a critiqué les joueurs de l'OL après la défaite de mercredi en Ligue des champions. Mais le discours du directeur sportif brésilien semble avoir du mal à passer à l'Olympique Lyonnais.

En rejoignant l’Olympique Lyonnais cet été, après avoir longuement fait patienter Jean-Michel Aulas, Juninho ne s’attendait probablement pas à une telle galère pour les premiers mois de son mandat. Après avoir fait partir Sylvinho, qu’il avait fait signer à l’OL, le directeur sportif a un peu terni sa formidable image auprès des supporters rhodaniens en contribuant à la venue de Rudi Garcia. Et ses sorties médiatiques ont du mal à convaincre les observateurs. De la foulée des critiques émises par Juninho dans les couloirs de la Gazprom Arena, Willy Sagnol estime, sur RMC, que le Brésilien a tout faux sur le fond et encore plus sur la forme.

Et l’ancien tricolore de donner les raisons de son avis négatif à l’encontre du directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. « Ce n'est pas l'entraîneur mais l'ancien joueur qui parle, celui qui a passé neuf ans en Allemagne. Je peux vous garantir que si j'étais joueur, j'aurais les poils qui se hérisseraient sur le bras. On avait l'impression que même lui n'y croyait pas quand il parlait. Tancer les joueurs, ce n'est pas qu'avec des mots, cela doit être aussi avec des attitudes. Il a parlé sur un même ton du début à la fin. C'est de la communication. Les joueurs vont le regarder. Si je suis un joueur de l'OL aujourd'hui, ça me fait peur. On aurait dit un électrocardiogramme plat. C'est important qu'il le fasse, il faut mobiliser mais il faut parler avec passion. Il faut mettre des sentiments dans ce qu'on dit », explique Willy Sagnol, dont on ne rappellera pas la courte carrière d’entraîneur.