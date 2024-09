OL ‍: John Textor s'explique, Daniel Riolo refuse de donner son avis

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Ce mercredi, John Textor a donné une conférence de presse pour faire un bilan du mercato de l’Olympique Lyonnais, mais a offert une séquence cocasse aux journalistes présents, en se perdant dans ses chiffres. Ce qui a agacé Daniel Riolo dans l’After Foot de RMC.

Après un mercato agité, l’Olympique Lyonnais n’a pas terminé de dégraisser à la mi-septembre, puisque l’indésirable Dejan Lovren, gros salaire du club, est sur le point de rallier le PAOK en Grèce à un an de la fin de son contrat. Un départ parmi tant d’autres, même si le directeur sportif David Friio a été remercié après avoir échoué à vendre Cherki, qui était son objectif prioritaire, ainsi que Caqueret. John Textor a eu du travail, et il a profité de sa présence à Lyon pour organiser une conférence de presse pour faire un bilan du mercato. Ces dernières heures, une séquence a amusé les internautes sur les réseaux sociaux, puisqu’au moment d’évoquer le montant des dépenses et des revenus ainsi que la balance financière du mercato d’été, l’homme d’affaires américain s’est perdu dans ses chiffres, ce qu’il a pris avec humour. Une sortie qui n’a toutefois pas de quoi rassurer les supporters rhodaniens, qui ont vu leur club vendre pour 40 millions d’euros, tandis que l’OL a recruté pour 145 millions d’euros de joueurs. Daniel Riolo s’est d’ailleurs offusqué dans l’émission de l’After Foot sur les ondes de RMC.

Riolo ne comprend pas la gestion de l’OL

🔴🔵 @DanielRiolo : "Quand John Textor parle de la gestion de l'OL, je ne le comprends pas. Depuis qu'il est arrivé, on a dit tout et son contraire sur ce gars-là, parce qu'on ne le comprend pas." #RMClive pic.twitter.com/hkdONTJFAW — After Foot RMC (@AfterRMC) September 11, 2024

Le sulfureux consultant a ainsi vidé son sac au sujet de Textor : «Je ne comprends pas ce qu'il dit. J’ai compris quand il a parlé de la Ligue et de Labrune. En revanche, quand il parle de la gestion de l’OL, je ne comprends pas. Il faut dire la vérité, je pense que depuis qu’il est arrivé, on a dit tout et son contraire sur ce gars. C’est quelqu’un qu’on ne comprend pas. Au début, on s’est moqué de lui, ensuite il envoie dans tous les sens l’oseille pour refaire un mercato. La deuxième partie de saison est tellement hallucinante qu’on dit qu’il a repris les choses en main, il a nommé Friio et Prud’homme, on se dit que chacun est à sa place et que le club est structuré. Là, on ne le comprend pas sur le mercato avec beaucoup d’argent dépensé. On veut faire partir des joueurs qui ne sont pas partis, on dégage Friio qui était un type formidable il y a six mois. Je ne vais plus donner mon avis tant que je n’ai pas compris ce qu’il veut faire. C’est comme avec tous ses clubs, une fois qu’il aura totalement racheté Everton, Lyon deviendra le cadet de ses soucis ? Cela deviendra quoi l’OL pour lui ?», s’est-il interrogé. Après deux défaites sur les trois premières journées de Ligue 1, l’OL va devoir vite prendre des points sous peine de voir les doutes ne jamais réellement se dissiper, et montrer à tout le monde que Lyon est toujours dans la cour des grands.