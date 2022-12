OL : John Textor est amoureux, Aulas le fascine

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lundi après-midi, John Textor est officiellement devenu l’actionnaire principal de l’Olympique Lyonnais. Ses mots envers Jean-Michel Aulas sont extrêmement positifs.

C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré plus de six mois et qui aura fait passer pas mal de nuits blanches à Jean-Michel Aulas. Après d’interminables négociations, John Textor est officiellement devenu l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais. Un grand jour selon Jean-Michel Aulas, certain d’avoir fait le bon choix en vendant le club à l’homme d’affaires américain. John Textor arrive globalement dans un contexte de défiance à son égard après avoir mis tant de temps à convaincre ses partenaires et ainsi racheter le club rhodanien. Mais celui qui est également impliqué à Botafogo et à Crystal Palace a bien l’intention de rassurer tout le monde au plus vite. Dès le mercato hivernal par exemple. Dans une interview accordée au site Olympique et Lyonnais, le nouveau patron de l’OL a promis d’investir dès cet hiver pour renforcer l’équipe à la disposition de Laurent Blanc.

Textor promet d'investir au mercato hivernal

« Nous allons investir lors du mercato, mais je pense qu'il faut le faire de manière méthodique et intelligente. Avec l'opération qui se concrétise, le club sera mieux placé pour saisir les opportunités qui se présentent. Le football n'est pas un business, je ne suis pas là pour bâtir un empire ou maximiser ma fortune. Je suis un amoureux du ballon rond, je regarde plus de 250 matchs par an et pas seulement à la télé. J'aime ce sport. Aulas ? Il a fait un travail formidable pour construire tout cela. On veut s'appuyer sur cette base pour aller vers plus de succès, alors cet investissement va se poursuivre dans l'avenir. La plus belle chose qui ressort de ce long processus, c'est ma relation avec Jean-Michel. J'ai pu voir à quel point c'est un chef, un leader » a notamment expliqué John Textor, qui pourrait investir jusqu’à 50 millions d’euros dès le mercato hivernal selon certaines sources. Une enveloppe sur laquelle Laurent Blanc ne va pas cracher, lui qui pestait il y a quelques jours après le match amical de l’OL face à Sochaux sur le manque de concurrence au sein de son effectif, où des jeunes de 18 ou 19 ans sont déjà des titulaires indiscutables. A Jean-Michel Aulas de gérer tout cela désormais, le président de l'OL ayant visiblement toute la confiance de son désormais actionnaire et propriétaire.