OL : JM Aulas propose un débat télévisé avec N.Puydebois

Dans : OL, Ligue 1.

Une semaine après avoir très vivement attaqué Nicolas Puydebois via Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais semble vouloir clairement calmer le jeu et discuter directement avec son ancien joueurl, lequel avait commis un crime de lèse-majesté en remettant en cause des choix techniques et tactiques de Bruno Genesio. Pour Jean-Michel Aulas, il est désormais nécéssaire que les deux protagonistes de cette histoire s'installent autour d'une table et opposent leurs arguments à la télévision afin que les supporters puissent se faire une idée de la situation.

Après avoir proposé ce week-end à Nicolas Puydebois de débattre, et n'ayant pas eu de réponse rapide, le patron de l'Olympique Lyonnais a relancé le sujet. « Nicolas voilà maintenant quelques jours que je vous ai proposé de vous rejoindre dans l'émission pour débattre du bien fondé du ton donc de la forme et du Fonds des propos tenus dans votre émission! La démocratie et le dialogue c'est bien cela? », a expliqué, toujours via Twitter, Jean-Michel Aulas. Nul doute que tout cela devrait rapidement s'organiser afin que le président de l'OL et l'ancien gardien de but de Lyon puissent avoir enfin une vraie discussion sereine sur un vrai sujet qui les passionne, le club rhodanien.