OL : Jeffinho lundi à Lyon, négociations confirmées

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a confirmé la probable signature de Jeffinho, l'ailier brésilien de Botafogo, club qui appartient à John Textor.

« L’Olympique Lyonnais et Botafogo annoncent avoir entamé des négociations dans le but d’aboutir à un prêt avec option d’achat de l’allier gauche Jeffinho. Le joueur de 23 ans se rendra à Lyon dès ce lundi, où il participera à des examens médicaux. Cette négociation ouvre un nouveau marché international pour le club brésilien. Elle renforce le partenariat entre Botafogo, Lyon et Resende (qui faisait déjà partie du réseau OL), avec une voie solide pour les jeunes sportifs brésiliens qui souhaitent jouer en Europe », précise le club rhodanien au sujet de Jeffinho.