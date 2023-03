OL : Lacazette de retour à l'entraînement

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, à quelques jours du déplacement à Lille, Alexandre Lacazette a fait son retour à l'entraînement collectif.

Ce vendredi, l'OL jouera face au LOSC, et pour Laurent Blanc on est bien conscient que ce match dans le Nord constitue l'une des dernières chances de pouvoir éventuellement obtenir un dernier strapontin européen via la Ligue 1. Et pour cette rencontre de Championnat, l'entraîneur lyonnais devrait pouvoir compter sur Alexandre Lacazette. Absent depuis sa blessure à la cuisse lors du match contre le RC Lens, le meilleur buteur de l'OL a repris ce mercredi le chemin de l'entraînement, confirmant ainsi que son retour est imminent. Une bonne chose dans la mesure où Amin Sarr n'a pas réellement convaincu en l'absence du Général Lacazette.