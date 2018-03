OL : Jean-Michel Aulas change de stratégie

Dans : OL, Ligue 1, Europa League.

Après la victoire de son Olympique Lyonnais contre le SM Caen dimanche (1-0), Jean-Michel Aulas a tenu à applaudir ses joueurs et Bruno Genesio.

Au cœur de l'actualité rhodanienne ces derniers jours, malgré son absence des terrains à cause d'une récente opération au genou, le président de l'OL a bel et bien le sourire. Suite à une importante victoire au CSKA Moscou en huitième de finale aller de l'Europa League jeudi, Lyon a retrouvé le chemin de la victoire en championnat au Groupama Stadium face à Caen. Un difficile succès par le plus petit des écarts qui permet à l'équipe de Bruno Genesio de repartir de l'avant après six matchs sans victoire en Ligue 1. De quoi rendre JMA heureux.

« Pour mettre un terme officiel au bashing anti-joueurs, je veux féliciter toute l'équipe et le staff, car gagner à Moscou, puis gagner aussi 48 heures plus tard 1-0 contre une équipe ultra-défensive, c'est une bonne performance. Les joueurs ont besoin du soutien de tous les fans. La performance de notre OL cette semaine est exceptionnelle. Stop à vos élucubrations... Vous préférez supporter l'ASSE, Bordeaux, Lille, Toulouse ? Et beaucoup d'autres... Si vous voulez des résultats encore meilleurs, commencez par supporter votre équipe, et elle vous le rendra ! », a lancé, sur Twitter, Aulas, pour qui c'est plus que jamais l'heure de l'union sacrée en cette fin de saison.

