OL : Jean-Michel Aulas au tribunal pour son fumigène contre l'OM ?

Petites causes, grands effets. Après la victoire de l'OL contre l'OM en décembre dernier, et pour fêter l'anniversaire des Bad Gones, les fumigènes étaient de sortie au Groupama Stadium, joueurs et dirigeants lyonnais étant même très actifs lors de la fête. A cette occasion, Jean-Michel Aulas en personne avait utilisé un engin pyrotechnique, ce qui n'avait échappé à personne. En réponse à d'éventuelles sanctions de la LFP, le patron de l'Olympique Lyonnais avait rappelé que le stade était à lui et qu'il faisait ce qu'il voulait chez lui.

Mais selon L'Equipe, du côté de la justice civile, on ne partage pas le point de vue de Jean-Michel Aulas. Et le Parquet de Lyon se penche actuellement sur le cas du patron de l'OL. « Il y a une enquête en cours. Le parquet peut prendre la décision d’investigations complémentaires ou peut classer l’affaire », a confié, dans le quotidien sportif, le secrétariat du Procureur de Lyon. Du côté de la police, on n'accordera pas de passe-droit au président rhodanien. « L’utilisation d’un tel engin dans un stade est interdite pour tout le monde. Cela s’applique autant aux supporters qu’aux dirigeants, au staff et aux joueurs. Notre position de fermeté engage tout citoyen, quel que soit son statut », prévient un responsable de la police. On attend avec impatience la réponse de Jean-Michel Aulas..