OL : Honteusement insulté, Genesio craque et veut se battre !

Dans : OL, Ligue 1.

C'est une vidéo qui fait le buzz depuis quelques heures et nulle doute qu'elle ne restera pas sans réaction de la part de l'Olympique Lyonnais. Car sur ce document filmé on pense pouvoir identifier l'entraîneur de l'OL courant derrière des personnes, tandis que des quolibets sont lancés par ceux qui filment cette scène, preuve que c'est un traquenard qui a été tendu à Bruno Genesio. On devine également des proches qui tentent de retenir, en vain, le coach de l'Olympique Lyonnais.

Selon différentes sources, cette séquence a été tournée alors que le coach de Lyon sortait d'un restaurant où il avait diné avec ses proches, et notamment sa fille, laquelle aurait été insultée également. Quoi qu'on pense de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, l'attitude de ces supporters est juste honteuse, certains ayant clairement la tête trop près du bonnet.