OL : Il n'y a aucun traître à Lyon, c'est certain à 100%

Dans : OL, Ligue 1.

Après une trêve internationale très chaotique, pas besoin de rappeler pourquoi, l'Olympique Lyonnais va reprendre le chemin du championnat avec un déplacement jamais simple à Caen. Sur une pelouse où l'OL a connu des très hauts, mais également des très bas, la formation de Bruno Genesio n'a pas le choix, tout autre résultat qu'une victoire serait évidemment une mauvaise réponse envoyée aux doutes de plus en plus sérieux qui entourent l'entraîneur lyonnais.

Mais avant ce rendez-vous déjà très important, et avant une semaine musclée pour l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a une certitude, son vestiaire est uni et aucun joueur n'a déjà largué les amarres. « Je ressens toujours cette solidarité, c’est ça le plus important. Dans les moments difficiles, c’est mieux quand nous restons fixés sur le même objectif. Personne n’a lâché », a reconnu l'entraîneur rhodanien avant ce déplacement en Normandie. Du résultat final de cette rencontre, et surtout du comportement général des joueurs lyonnais, on saura si effectivement tout le groupe a digéré la polémique autour de Bruno Genesio. Réponse vers 18h45 à de très nombreuses questions....