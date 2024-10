OL ‍: Il attend Rayan Cherki au tournant

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ultra décisif depuis son retour du loft, Rayan Cherki suscite l'admiration mais aussi la méfiance tant il lui a été difficile de tenir les promesses ces dernières années.

Cette saison, il y a un OL avant et après le retour de Rayan Cherki. Il ne s’agit pas du retour du meneur de jeu de ses vacances post-olympique, mais bien de son retour du loft où il a été mis de côté en attendant son transfert. Finalement, faute de trouver preneur, l’international espoirs a accepté de prolonger son contrat à l’OL, et il a tout de suite été mis dans le bain avec une entrée face à l’OM. Malgré la défaite, Cherki avait égalisé et démontré que son jeu tranchant pouvait encore faire beaucoup de bien à l’équipe de Pierre Sage. Depuis, Lyon retrouve des couleurs et le meneur de jeu s’éclate, à l’image de ses récitals contre les Glasgow Rangers et face à Nantes.

Cherki prêt à porter l'OL

Une vraie bouffée d’air frais pour la formation rhodanienne, même si tout le monde attend de voir si le décollage de la fusée Cherki va se confirmer sur le temps. C’est ce qui a toujours manqué au franco-algérien ces dernières années. Légende de l’OL, Fleury Di Nallo l’attend en tout cas au tournant. « Il est bien dans les matches que l’on peut qualifier de faciles par rapport à son talent. Maintenant, ce qui va compter, c’est de le voir dans les matches difficiles, les grandes équipes », a livré l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais dans les colonnes du Progrès.

Cherki, Maitland-Niles VS Benrahma, Omari 🤝 pic.twitter.com/VNMdcXavq9 — Olympique Lyonnais (@OL) October 7, 2024

En tout cas, son retour a fait du bien à tout un groupe, qui se prend à rêver de jouer l’Europe sans avoir à attendre la dernière journée de championnat. Et pour cela, Rayan Cherki va clairement apporter au sein du groupe où les recrues ont pu s’apercevoir - tardivement - que le milieu de terrain offensif n’était pas le joueur perso et ronchon que l’on peut décrire parfois à travers les médias. « Il a une mentalité extra. J’avais entendu des choses sur lui avant d’arriver, mais ce n’est pas vérifié. Il est un amoureux du football », a même récemment confié Moussa Niakhaté, pour qui il ne faut pas chercher de problèmes à Rayan Cherki. Au contraire, ce dernier n’apporte que des solutions à l’OL en ce moment.