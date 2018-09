OL : « I recup ze ball », Fékir fait le buzz

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Capitaine lyonnais, buteur et passeur, Nabil Fékir a marqué les esprits avec sa performance sur le terrain de Manchester City. Mais après la rencontre, Nabil Fékir a été un peu moins performant dans ses entretiens avec les médias. Il faut dire qu’une télévision scandinave a réussi à gratter quelques questions au Lyonnais. Et si le début a été correct, la description de son but a fait le buzz sur les réseaux sociaux, provoquant quelques moqueries gentillettes sur le vocabulaire utilisé, sans oublier notre incroyable accent français.