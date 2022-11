OL : Houssem Aouar à la Roma, ça fait la Une en Italie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Libre en fin de saison, Houssem Aouar va devoir faire un choix décisif pour la suite de sa carrière. Et ce samedi, le joueur de l'Olympique Lyonnais fait la Une en Italie.

« Roma, l’idée Aouar ». Le Corriere dello Sport consacre un grand titre sur sa première page à la possible venue du milieu de terrain de l’OL à l’AS Rome, le club entraîné par José Mourinho. Il est vrai que quelques mois après avoir été proche de quitter Lyon, son transfert échouant parce que les dirigeants du club français n’ont pas trouvé de terrain d’entente avec les clubs intéressés, Houssem Aouar n’a pas prolongé avec son club formateur. Et pour le média sportif italien il ne fait aucun doute que le joueur français ne le fera pas, et cela même si Laurent Blanc l’a sorti du placard où l’avait enfermé Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais. Tandis que le nom d’Aouar a été évoqué dans plusieurs autres clubs, la Roma se serait mise en action dans ce dossier, et envisage même sérieusement de recruter le milieu de terrain de l’OL dès le prochain mercato d’hiver.

Aouar priorité de Mourinho au mercato .

Un tel transfert en janvier 2023 pourrait permettre à Jean-Michel Aulas, ou John Textor, de prendre un petit chèque, même si cela serait également reconnaître que le choix fait au dernier mercato était une erreur. En attendant, tandis que l'Olympique Lyonnais reprendra après une courte pause par deux stages en Espagne et à Dubaï, l'AS Rome ira de son côté au Japon. Houssem Aouar devra rapidement faire un choix, même si le Corriere dello Sport est persuadé à 100% que le milieu de terrain de 24 ans a fermement décidé de ne pas prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais, et qu'il refusera une éventuelle dernière offre des dirigeants du club français. Pour peu que ces derniers souhaitent le conserver, ce qui n'est visiblement pas certain, même si forcément voir partir un tel joueur pour 0 euro fera mal.