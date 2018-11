OL : Habib Beye sait ce qui coince Lyon, il donne un nom !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a rendu une copie pathétique face à Bordeaux, le nul était clairement bien payé pour l'équipe de Bruno Genesio, laquelle n'a pas rassuré ses supporters avant la réception d'Hoffenheim en Ligue des champions. Analysant les performances de cette formation de l'OL, capable du meilleur comme du pire, Habib Beye a confié lors du CFC qu'il voyait une raison majeure à cette situation. Et le consultant de Canal+ de balancer le nom d'un joueur lyonnais qui a contribué à cette situation.

Pour Habib Beye, c'est Memphis Depay qui n'aide par les joueurs lyonnais à avoir un gros mental. « Quand ils vont battre Manchester City on dit qu’ils ont du caractère, mais je pense qu’il y a un vrai problème dans cette équipe lyonnaise, et depuis un moment, c’est la remise en question. Les grandes équipes sont capables d’enchaîner. Même quand tout va bien, il faut être capable de garder cette envie et ce caractère d’aller gagner des matches, même face à des équipes moins prestigieuses. Et je crois que la faiblesse du côté de Lyon, elle est là (...) Quand tout va bien, il y a une forme de décompression qui fait que cette équipe est beaucoup moins performante. Elle a des talents, quand on voit par exemple un Aouar on sait que c’est un futur grand et qu’il pourra jouer dans les grands clubs, Memphis Depay n’est pas devenu moins bon. Mais ce qui fragilise Lyon, c’est le discours de Depay, car les autres joueurs se disent : « nous on n’est pas des pantins non plus, toi tu as peut-être un statut, tu es peut-être un grand joueur, mais tu dois le démontrer sur le terrain ». Ibrahimovic lui aussi parlait beaucoup, mais il était présent. Contre Bordeaux, Depay n’a pas été présent et ce n’est pas bon », fait remarquer Habib Beye, pas tendre avec l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais, particulièrement fantomatique face à Bordeaux.