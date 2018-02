OL : Griezmann, Benzema, Giroud, Fékir les met tous d'accord

Dans : OL, Equipe de France, Foot Europeen.

A l’heure où les joueurs commencent forcément à avoir la Coupe du monde 2018 dans un coin de leur tête, les pensionnaires du championnat de France carburent à plein régime.

Ainsi, Florian Thauvin enchaine les prestations de premier ordre avec Marseille, et porte pour le moment l’OM à la deuxième place de Ligue 1. Derrière, Nabil Fékir fait encore plus fort, car sans jouer à un poste d’attaquant, le capitaine lyonnais est devenu tout simplement le meilleur buteur français d’Europe. Le meneur de jeu a marqué ce mercredi face à Montpellier son 20e but de la saison, ce qui en fait le premier joueur tricolore à atteindre ce total cette saison, toutes compétitions confondues.

Même si Didier Deschamps ne s’arrête pas seulement à cette ligne de statistiques, cette réussite offensive n’est pas totalement anodine, surtout quand on voit que Nabil Fékir devance assez nettement des joueurs évoluant dans des grands clubs comme Lacazette, Giroud, Coman, Martial, Benzema ou encore Griezmann.