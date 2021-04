OL : Gilles Favard atomise « l’insupportable » Garcia

Dans : OL.

En course pour le titre il y a encore deux journées, Lyon a perdu tout espoir de remporter la Ligue 1 après sa défaite contre Lille dimanche (2-3).

Les hommes de Rudi Garcia peuvent encore finir sur le podium de la Ligue 1, à condition bien sûr de battre l’AS Monaco dimanche soir. Ce ne sera pas simple pour une équipe lyonnaise totalement lessivée mentalement selon Gilles Favard. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le consultant a réfuté la thèse selon laquelle l’OL serait cramé physiquement. En revanche, l’ex-conseiller de Waldemar Kita à Nantes est persuadé que les joueurs de l’Olympique Lyonnais sont absolument épuisés psychologiquement par Rudi Garcia. En fin de contrat au mois de juin avec les Gones, l’ex-entraîneur de l’OL s’est fait détruire par Gilles Favard.

« Il y a très longtemps que Rudi Garcia fait mal les choses, il faut le savoir. Ce qu’il démontre systématiquement toutes les semaines sur le banc de touche, c’est insupportable. Les joueurs n’arrivent plus à jouer, ils passent leur temps à parler. Dans sa zone technique, Rudi Garcia passe son temps à critiquer l’arbitrage, le délégué, le quatrième arbitre… Après, il est étonné de se faire virer par les arbitres. Quand il évacue son stresse, il le donne aux autres et notamment à ses joueurs. Honnêtement, je pensais que cette équipe était physiquement à la rue. Mais enfaite, je crois que c’est mental et les joueurs n’en peuvent plus de Rudi Garcia qui est toujours en train de crier, de presser les joueurs, à un moment… Stop ! » a lancé le consultant de La Chaîne L’Equipe, sans pitié avec l’ancien manager de l’AS Roma, grandement responsable de la fin de saison ratée de l’Olympique Lyonnais selon lui, alors que l’espoir d’accrocher la Ligue des Champions est maintenant de plus en plus mince.