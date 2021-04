OL : Lyon est bidon, Dave Appadoo attaque

Dans : OL.

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France et en course pour le titre en Ligue 1, Lyon a tout perdu en l’espace d’une semaine.

Battu par Monaco en Coupe de France mercredi (0-2), l’Olympique Lyonnais est tombé de haut dimanche soir en s’inclinant sur la pelouse du Groupama Stadium contre Lille (2-3) après pourtant avoir mené 2-0 en première mi-temps. La désillusion est à la hauteur des objectifs de l’OL, dont le président Jean-Michel Aulas caressait l’espoir de décrocher le titre de champion de France cette saison. Avec six points d’avance sur Lille à combler en l’espace de quatre journées, c’est désormais mission impossible et l’OL va rapidement devoir se remobiliser avant le déplacement à Monaco dimanche prochain pour essayer de sauver une place sur le podium.

Quoi qu’il arrive maintenant, la saison de l’Olympique Lyonnais sera un échec selon Dave Appadoo, très critique à l’égard des Gones sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. « On parle de Lyon, mais sur une saison comme ça c’est une équipe qui devait jouer le titre jusqu’au bout. D’ailleurs les autres le font et pas eux, c’est bien qu’ils ont raté quelque chose à un moment. On parle d’un Lyon qui est surarmé à l’échelle de la Ligue 1, qui avait gardé l’essentiel de ses forces avec Aouar et Depay, on s’était dit qu’ils avaient toutes les ressources nécessaires. En plus, l’OL ne jouait pas de coupe d’Europe pendant que les autres ont dilapidé leurs forces en semaine. A l’arrivée, Lyon a massacré sa saison, ils sont sortis des coupes et de la course au titre donc c’est un échec » a fustigé Dave Appadoo, lequel estime qu’une formation avec de telles individualités (Aouar, Depay, Slimani, Paqueta) se doit de se battre jusqu’au bout pour le titre de champion de France. Ce ne sera pas le cas, au contraire de Lille et de Monaco.