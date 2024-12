OL ‍: Georges Mikautadze a « ‍vomi toute la nuit ‍»

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Georges Mikautadze est incertain pour le 32e de finale de Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et Feignies-Aulnoye samedi prochain.

Buteur contre le PSG ce week-end, l’international géorgien n’est pas blessé mais il souffre d’une grosse grippe selon Le Progrès. « J’ai été grippé, j’ai vomi toute la nuit, et je n’ai pas pu m’entraîner » a expliqué sur ses réseaux sociaux l’attaquant de l’OL, qui devait participer ce mercredi à une collecte solidaire de jouets qu’il comptait remettre aux enfants malades de l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Un évènement que Georges Mikautadze, malade, a été contraint d’annuler. « J’espère que l’on pourra reporter car ça me tient à coeur » a précisé l’attaquant de 23 ans, très bon face au PSG dimanche dernier et qui pourrait manquer à Pierre Sage samedi en Coupe de France.