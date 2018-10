OL : Genesio va calmer direct une de ses pépites

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais sera le premier à reprendre ce vendredi, et ce ne sera pas anodin pour une formation qui possède plusieurs joueurs utilisés pendant la trêve internationale, sans compter quelques blessés.

Bruno Genesio va donc devoir composer son groupe en fonction de la fraicheur de chacun. A ce niveau, Tanguy Ndombele n’a pas beaucoup de soucis à se faire puisqu’il n’a joué que quelques minutes sur les deux matchs des Bleus face à l’Islande et l’Allemagne. Mais l’entraineur lyonnais promet toutefois d’être particulièrement attentif à l’état d’esprit de son milieu de terrain, qui ne doit surtout pas se croire arrivé après son très bon début de saison, et ses premiers pas avec les champions du monde.

« Il est revenu avec beaucoup de fraîcheur et de joie, et j’espère que cela va irradier sur l’équipe. Tanguy va être plus attendu. Il est en train de changer de statut et je le mettrai en garde par rapport à tout ce qui va lui arriver », a souligné l’entraineur lyonnais, persuadé que Ndombele sera regardé différemment, notamment après sa grosse prestation au Parc des Princes avant la trêve, et son statut d’international français désormais. Il ne serait pas le premier à connaitre un coup de mou après ses premiers appels sous le maillot bleu.