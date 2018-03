OL : Genesio sauvé par sa carte de Lyonnais de souche ?

Dans : OL, Ligue 1.

Du côté de Montpellier, dimanche dernier, deux banderoles sorties par les supporters de l'Olympique Lyonnais ont montré que la patience de ces derniers avait des limites et qu'elles étaient bientôt atteintes. Mais, pour l'instant, si Bruno Genesio se fait allumer sur les réseaux sociaux, l'entraîneur de l'OL a droit à un traitement très cordial dans les tribunes du Groupama Stadium, bien loin des attaques incessantes contre Claude Puel.

Interrogé dans 20 Minutes, un supporter du Virage Sud admet que Bruno Genesio profite très clairement du fait d'être né à Lyon et d'avoir fait l'essentiel de sa carrière dans la capitale des Gaules. Un atout majeur mais qui pourrait quand même ne plus être suffisant très longtemps. « Son histoire avec le club ne suffira pas toujours, surtout qu’on sent de plus en plus ses limites pour nous faire passer un cap. Mais à Lyon, être du cru est une garantie contre des attaques trop rapides. Je peux comprendre que ça surprenne beaucoup de monde à l’extérieur ou sur les réseaux sociaux. Mais il est aussi plus compliqué de s’en prendre à un mec sympa aimant notre club, explique un supporter du Virage Sud, qui admet cependant que la situation pourrait quand même tourner au vinaigre si la fin de saison est décevante. Notre club est devenu le champion des excuses, du coach au président et nous sommes nombreux à avoir de plus en plus de mal avec cette communication. D’autant plus qu’on a l’impression de revivre la même saison, année après année. Sauf que là, si on perd à Marseille la semaine prochaine, même le parcours en Ligue Europa ne suffira pas à faire fonctionner le discours d’union sacrée que prône à chaque fois le club. »