OL : Genesio face à un énorme dilemme avant Barcelone !

Dans : OL, Ligue des Champions.

Mercredi, l’Olympique Lyonnais affronte le FC Barcelone au Camp Nou. Et les incertitudes sont nombreuses dans le onze de départ de Bruno Genesio. Dans le secteur défensif évidemment avec la blessure de Marcelo, très incertain. Mais également en attaque, où Memphis Depay et Moussa Dembélé se disputent notamment la place d’avant-centre. Selon les informations de L’Equipe, Bruno Genesio est en pleine réflexion sur l’animation offensive la plus adaptée à ce match face au Barça. Et s’il est certain que Memphis débute la rencontre, l’incertitude plane encore sur sa position (ailier gauche ou avant-centre) et sur l’identité de ceux qui l’accompagneront en attaque.

« Sera-t-il positionné à gauche ou dans l’axe, devant Nabil Fekir, comme à Manchester City (2-1, le 19 septembre) ? Dans ce cas, il prendrait la place de Moussa Dembélé, déjà auteur de 11 buts en L 1 (1 toutes les 134 minutes). Ce dernier sortirait alors du onze de départ pour des raisons spécifiques à ce match-là car à l’OL tout le monde loue son apport, son impact et son état d’esprit. Comme à l’aller, l’idée sera de faire mal au Barça dans les couloirs et Depay ne possède ni la vitesse d’un Maxwel Cornet ou d’un Martin Terrier, ni leur spécificité défensive. Mais il a, contrairement à Dembélé dans l’axe, une conservation de balle susceptible de permettre au bloc de remonter s’il est sous pression. Comme en Angleterre. Ce choix permettrait à Genesio d’avoir des côtés occupés par des ailiers » écrit le quotidien, pour qui le dilemme est grand dans l’esprit de Bruno Genesio. Reste à savoir pour quelle formule tranchera le technicien rhodanien dans les prochains jours…