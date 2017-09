OL : Genesio désigne là où l'OL est dans le dur

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais est à l'arrêt en Ligue 1 et en Europa League, mais du côté du club rhodanien on ne tire pas le signal d'alarme. A la veille d'un déplacement à Angers où il n'est jamais facile de s'imposer, Bruno Genesio veut rassurer tout le monde. Pour le coach lyonnais, si l'OL est en manque de résultats positifs, c'est uniquement un problème mental et pas du tout un souci physique ou technique. Car pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, les choses ont été bien faites dans ce domaine.

Bruno Genesio espère donc que ses joueurs trouveront la solution mentale pour repartir de l'avant, car pour le reste tout est OK. « Nous n’avons ni problème de préparation, ni problème physique, les joueurs sont capables de faire des courses jusqu’au bout, comme Tanguy Ndombele débordant côté gauche en fin de match contre Bergame. On doit s’améliorer dans le mental et la concentration pendant 90-95 minutes. C’est souvent le cas avec les jeunes équipes », explique le technicien de l'OL, pas très inquiet, mais qui sait cependant que la solution doit rapidement venir sous peine de mettre une énorme pression sur son club...et sur lui par la même occasion.