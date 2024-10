OL-Galatasaray, un fiasco qui fait très mal

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le Groupama Stadium sonnait le creux mardi soir en Ligue des champions pour l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. Jamais un match ne s'était joué avec un aussi maigre public.

L'OL compte une des plus fortes équipes de toute l'Europe, si ce n'est la plus forte, mais visiblement cela ne suffit plus pour attirer les spectateurs au Groupama Stadium. Mardi soir, pour le compte de la Ligue des champions, les joueuses de Joe Montemurro, le nouveau coach des féminines, recevait Galatasaray et elles se sont facilement imposées 3 à 0. Même si ce premier match de la phase de groupes n'était pas une grosse affiche, et qu'en plus il avait été programmé à 18h45, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, mais également les joueuses, ont pris une claque en entrant sur la pelouse. En effet, dans un stade qui peut contenir jusqu'à 59.000 spectateurs, il y avait à peine plus de 3.600 personnes. Les images de la télévision étaient terribles, le stade sonnant forcément le creux, et les tribunes étant plus que clairsemées.

Triste record pour l'OL

Comme le fait remarque Olympique et Lyonnais, cet énorme fiasco arrive au pire moment pour Michele Kang, qui a racheté l'équipe féminine de l'OL à John Textor, puisque la propriétaire américaine planche sur nouveau stade pour ses joueuses et vise une enceinte de plus de 10.000 places. A l'heure où le football féminin bat record d'affluence sur record d'affluence en Europe, la France semble d'un seul coup retomber des années en arrière, alors que l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais appartient à l'élite du foot mondial. Jean-Michel Aulas, désormais patron de la Ligue de football professionnel féminin, a du travail à faire pour vite rectifier la tendance, car même l'équipe de France est impactée par cette baisse d'intérêt du public dans les stades, au moment même où chez les hommes, la Ligue 1 connaît des affluences de plus en plus fortes.