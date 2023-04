OL : Fin de la grève, les supporters unis pour plumer l'OM

Dans : OL.

Revenu à cinq points d'une place européenne, l'Olympique Lyonnais doit impérativement battre l'OM dimanche prochain au Groupama Stadium. Pour cela, l'OL doit compter sur le soutien massif et sans faille de ses supporters, lesquels étaient passablement agacés ces derniers temps.

C’est un grand classique de la Ligue 1, et cette fois, il aura une importance énorme pour les deux clubs. Tandis que l’Olympique de Marseille veut conserver la deuxième place du classement repris à Lens au bénéfice de sa victoire contre Troyes, l’OL tentera de son côté de gratter des points sur Rennes et Lille. Autrement dit, le Lyon-Marseille, match vedette au programme de la 32e journée de Ligue 1 le week-end prochain, vaudra très cher. Et pour cela, Jean-Michel Aulas souhaite que le peuple lyonnais se mobilise derrière son équipe. Car l’élimination face à Nantes en Coupe de France a mis un énorme coup au moral des supporters rhodaniens, lesquels ont, depuis, fait passer des messages de colère. Et vendredi encore, une banderole où il était marqué « Du président aux joueurs, tous coupables ! » a provoqué la colère du patron de l’OL. Mais les choses devraient se régler jusqu’à ce fameux OL-OM du dimanche 23 avril.

OL-OM, ça va être chaud à Lyon !

Car si le dernier match au Groupama Stadium avait été l’occasion pour les deux virages de grogner, les choses sont en passe de se régler, annonce Le Progrès. « Pour la réception de Marseille dimanche prochain dans un stade qui attend une grande affluence, la mobilisation devrait monter de plusieurs crans. Plusieurs sources indiquent du reste que les groupes les plus fidèles préparent depuis plus d’un mois la venue du club provençal. Cela signifierait la fin de grève des encouragements, et une certaine chaleur revenue dans l’enceinte », indique Christian Lanier à moins d’une semaine du choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. On espère seulement que cette ferveur et cette motivation des supporters ne déboucheront pas sur des incidents, puisque dans le même temps des fans de l'OM pourront faire le déplacement jusqu'au Groupama Stadium.