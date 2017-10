OL : Fekir, Diaz... Un consultant s'enflamme pour l'attaque de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé devant l’AS Monaco au Groupama Stadium (3-2) grâce à un récital de Nabil Fekir.

La prestation du capitaine de l’OL n’est pas passée inaperçue. Il faut dire que l’international français, snobé par Didier Deschamps pour les matchs contre la Bulgarie et la Biélorussie, a impressionné. Consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a salué la performance du meneur de jeu rhodanien. « C’est l’homme du match. Une passe décisive et deux buts dont ce coup franc de la délivrance. Je l’ai trouvé un peu nerveux durant la rencontre mais il est celui par qui la lumière arrive. Une fois encore, merci Nabil » s’est enthousiasmé l’ancien gardien de l’OL.

Mariano Diaz ? « Un véritable poison pour l’adversaire »

Ce dernier a également été emballé par la prestation de Mariano Diaz, auteur d’un nouveau but en Ligue 1. « Il fait ce qu’on lui demande et même plus. Encore une fois, buteur lors de cette rencontre, il aurait pu même doubler la mise grâce à son état d’esprit et sa volonté. C’est un véritable poison pour l’adversaire. Il n’a pas été suffisamment été récompensé de ses efforts à mon goût. Il y a de la progression, on voit de bonnes combinaisons, des dédoublements, on se créé pas mal d’occasions par le jeu. Le potentiel offensif de cette équipe est vraiment remarquable » a-t-il confié. Des progrès à confirmer dès jeudi à l’occasion du déplacement à Everton en Europa League…