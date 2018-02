OL : Et si le successeur de JM Aulas s'appelait...Alexandre Aulas ?

Dans : OL, Ligue 1.

Agé de 68 ans, Jean-Michel Aulas est loin de vouloir passer la main du côté de l'Olympique Lyonnais, car même ses détracteurs doivent bien admettre que le patron de l'OL a une forme...olympique. Cependant, le temps fait son oeuvre et Jean-Michel Aulas sait mieux que quiconque que gouverner c'est prévoir. Si concernant l'Olympique Lyonnais on a surtout parlé de la famille Seydoux pour éventuellement prendre les commandes du club, ce mardi, dans les colonnes du Progrès Eco, Jean-Michel Aulas confie qu'Alexandre, son fils, va devenir le boss de toutes ses affaires.

En effet, Holnest, anciennement ICMI, la holding qui détient notamment OL Groupe, est désormais gérée par Alexandre Aulas. « Alexandre a pris la responsabilité et la direction générale de cette holding. Il est à l’origine de son changement de nom. Il voulait avoir un peu d’indépendance et se tourner vers le futur, je crois (...) J’ai d’ailleurs déjà transmis une partie d’Holnest à Alexandre. Je contrôlais auparavant 100% de la holding. Je lui en ai déjà transmis une part significative. Patrick Bertrand est aussi présent. Le nouveau nom et l’alchimie d’Holnest, c’est Alexandre Aulas. Il a pour vocation et pour objectif de prendre la suite. C’est fait pour lui. », explique Jean-Michel Aulas, qui ne précise toutefois pas si son fils, âgé de 31 ans et très discret dans les médias, prendra également directement la présidence de l'Olympique Lyonnais.