OL ‍: Ernest Nuamah officiellement transféré à Lyon pour 28,5 ME

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Recruté à Nordsjaelland par Molenbeek en l’échange d’un chèque de 25 millions d’euros puis prêté à Lyon dans la foulée il y a un an, Ernest Nuamah est officiellement un joueur de l’OL. En effet, ce dimanche soir, le club lyonnais a officialisé le transfert définitif de l’attaquant ghanéen.

✍ Ernest Nuamah s’engage à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2028. 🔴🔵



📋 Lire le communiqué 👉 https://t.co/3sexQhxTQG pic.twitter.com/2sVyfJp7p7 — Olympique Lyonnais (@OL) July 7, 2024

« L’Olympique Lyonnais annonce l’acquisition définitive de l’attaquant international ghanéen Ernest Nuamah, en provenance du RWDM, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 30 juin 2028. Le montant du transfert s’élève à 28,5 M€. Arrivé en prêt à l’été 2023, l’ancien pensionnaire de l’académie ghanéenne Right to Dream s’est illustré cette saison en disputant 33 rencontres toutes compétitions confondues et en inscrivant 3 buts. Attaquant dynamique, rapide et percutant, Ernest Nuamah - qui s’était révélé à Nordsjaelland au Danemark entre janvier 2022 et août 2023 (49 matches / 20 buts) - a su, par ses performances, convaincre son entraîneur et ses dirigeants de prolonger l’aventure à l’OL. Doté de qualités exceptionnelles et d’un grand potentiel de progression, l’international ghanéen de 20 ans (11 sélections) reprendra l’entraînement ce lundi 8 juillet », peut-on lire dans le communiqué de l’OL, qui poursuit donc ses achats estivaux après les arrivées de Moussa Niakhaté et Abner.