OL ‍: Encore un coup de théâtre pour Nuamah ‍?

Par Guillaume Conte

Poussé dehors il y a six mois, Ernest Nuamah avait résisté. L'ailier ghanéen a cette fois compris le message et se dirige vers Everton. A moins que...

L’été dernier, désireux de se séparer d’un joueur qui ne parvenait pas à trouver sa place et à se montrer décisif, l’OL avait trouvé un accord pour envoyer Ernest Nuamah à Fulham. Le Ghanéen, en larmes, avait disparu au moment de passer la visite médicale avec le club londonien, rendant impossible son transfert. Le club rhodanien et ses supporters ne lui en avaient pas voulu, estimant que le joueur passé par Molenbeek pour pouvoir signer à Lyon faisait preuve d’une belle volonté de s’imposer dans la cité des Gones. Mais six mois plus tard, rien ne va mieux, et ses dribbles comme ses enchainements ne font pas de ravages en Ligue 1, malgré quelques apparitions intéressantes en Europa League. Direction de nouveau la Premier League pour Nuamah, qui cette fois-ci a donné son accord à l’OL pour discuter avec des clubs.

Deux autres clubs anglais intéressés

🚨🇬🇭 EXCL Accord entre Lyon et Everton pour Ernest Nuamah @RMCsport



🔹 Indemnité de transfert autour de 20M€



➡️ Négociations en cours entre le joueur et Everton pour trouver un accord total mais toutes les parties sont confiantes pic.twitter.com/CRziDHTGzT — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 16, 2025

Comme révélé ce jeudi, c’est Everton qui a trouvé un accord à hauteur de 20 millions pour essayer de se sauver en Premier League avec des nouveaux joueurs. Attention toutefois, Nuamah n’a pas encore donné son aval à ce transfert. Selon Sky Sports, l’ailier lyonnais souhaiterait plutôt rejoindre Fulham, qui le courtise encore et qui réalise une bien meilleure saison que les Toffees. Cela alors que Crystal Palace l’a aussi mis dans son viseur. L’OL reste à l’écoute de toutes les offres, surtout qu’Everton vient de changer de manager et a beaucoup de pistes à l’étude. Un nouveau coup de théâtre est donc possible pour l’avenir de Nuamah, même si cette fois-ci, son départ ne fait guère de doute.