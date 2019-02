OL : Edmilson donne la recette pour battre le Barça

Dans : OL, Ligue des Champions, Liga.

Mardi soir, c’est un ogre du football européen qui va se présenter sur la route de l’Olympique Lyonnais puisque le FC Barcelone se rendra au Groupama Stadium dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un choc attendu par les deux équipes, et qui est finalement assez incertain, l’OL étant capable de se transcender dans les grands rendez-vous, et le Barça ayant connu une période de moins bien ces dernières semaines. Néanmoins, le champion d’Espagne en titre possède dans ses rangs des joueurs capables de faire la différence à tout moment, même dans une période de moins bien. Lionel Messi évidemment, mais également Luis Suarez. Un danger à surveiller selon Edmilson, ancien de l’OL qui travaille désormais pour le Barça.

« Il faut qu’ils se rappellent bien que c’est un match qui se joue sur 180 minutes. Et surtout essayer de ne pas prendre de but à domicile. Lyon doit essayer d’empêcher le Barça de développer son jeu, en exerçant une pression haute, en étant agressif et en jouant vers l’avant, pendant plus d’une heure. S’ils restent dans leur moitié de terrain et qu’ils attendent pour sortir, ils vont souffrir car le Barça va monter en puissance et finira par trouver la faille. Ne le quittez pas des yeux une seconde ! Il invente toujours quelque chose de nouveau. On croit qu’il est mort parce qu’il n’a couru que 20% du temps sur le terrain et, tout d’un coup, il surgit avec une ouverture pour Jordi Alba, un geste ou un tir inattendu. Il faut aussi souligner le rôle de Luis Suarez, qui effectue un énorme travail pour lui ouvrir des espaces. Ce n’est pas le genre de joueur technique auquel le Barça est habitué, mais par ses appels il se démarque de manière impressionnante » a confié dans L'Equipe le Brésilien, filant quelques tuyaux à l’OL. Reste à savoir comment la défense rhodanienne parviendra à gérer le duo d’attaquants de Barcelone…