OL : Dugarry demande à Deschamps de ne plus snober Fekir !

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Nabil Fekir réalise un début de championnat incroyable dans le Rhône.

Auteur d’un doublé face à l’AS Monaco ce week-end (3-2), l’international français bluffe tout le monde depuis trois mois. Oublié par Didier Deschamps lors des derniers matchs amicaux de l’Equipe de France, le capitaine de l’OL doit vite revenir à Clairefontaine. C’est l’avis de Christophe Dugarry. Sur RMC, le Champion du Monde 1998 s’est enflammé sur le début de saison du numéro 18 de l’OL, estimant qu’il était insensé de se passer d’un joueur aussi « talentueux » et « incroyable ». Bel hommage.

« Il a retrouvé son niveau. C’est indéniable, Il est percutant, il est intelligent dans ses déplacements. Il fait jouer son équipe. Il est le taulier et il le capitaine. On pouvait imaginer que toute cette pression serait difficile pour lui à subir mais ça le révèle » a-t-il confié avant de conclure sur les Bleus. « L’Equipe de France ne peut pas se passer d’un joueur aussi talentueux et incroyable et j’espère le voir lors des deux prochains amicaux ». Reste désormais à voir si Didier Deschamps sera convaincu par le natif de Lyon pour les matchs amicaux de la fin d’année 2017, ou s’il restera sur l’impression mitigée laissée par le capitaine de l’OL face au Luxembourg, un soir où tous les Bleus avaient sombré.