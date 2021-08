OL : Dubois capitaine, Bosz prend la foudre !

Dans : OL.

Avec le départ de Memphis Depay au FC Barcelone, l’OL doit se trouver un nouveau capitaine et selon Foot Mercato, Peter Bosz a tranché.

Le média affirme que le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a fait le choix de Léo Dubois pour prendre la succession de Memphis Depay. Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l’Euro avec l’Equipe de France, l’ex-capitaine du FC Nantes est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’OL et en ce sens, sa nomination coule de source pour Peter Bosz, qui a essayé plusieurs capitaines durant la préparation. Moussa Dembélé ou encore Houssem Aouar ont notamment porté le brassard, mais c’est finalement Léo Dubois qui est le choix final de Peter Bosz. Très complimenté jusqu’à présent, le Néerlandais commet peut-être sa première sortie de route à Lyon au vu des réactions des supporters rhodaniens sur les réseaux sociaux après ce choix controversé.

Dans leur très grande majorité, les supporters de l’OL ne comprennent pas la nomination de Léo Dubois. « Première énorme erreur de Bosz, elle va me rester dans la gorge celle-là » publie un supporter lyonnais sur Twitter, dont l’avis est massivement partagé. « C’est abominable... Faible joueur, tête à claque, taupe, peu aimé par le groupe (il parle seulement avec Lopes), ses discours d’encouragement sonnent creux et vide. Capitaine de l’Olympique Lyonnais. Alors que Bosz a à peine vu Guimaraes… », « Attendez mais s'il est capitaine, ça veut dire qu'il va jouer tous les matchs en tant que titulaire... Bordel », « Il n'a pas encore rencontré Paqueta et Guimaraes, ce n’est pas rien quand même... » ou encore « Je savais pas qu’un remplaçant pouvait être capitaine.. mais bon pourquoi pas » peut-on lire sur la Twittosphère, où le supporters lyonnais enragent devant ce premier choix polémique de Peter Bosz à la tête des Gones.