OL ‍: Directeur sportif, un nom sort de l'ombre ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

David Friio n'est plus le directeur sportif de l'OL. Les Gones sont désormais à la recherche de son remplaçant et ne devront pas se tromper de cible.

L'OL a mis fin au contrat de David Friio vendredi dernier. Le directeur sportif a été éjecté après des dissensions suite au dernier mercato estival. De quoi apporter encore pas mal de flou sur la future politique sportive lyonnaise. L'Olympique Lyonnais ne veut cependant pas perdre de temps et annoncer le plus rapidement possible le nom de son successeur. Mais attention à ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. L'OL a besoin de stabilité pour avancer. Et l'heureux élu pourrait bien finir par sortir du chapeau de la galaxie Eagle Football.

Textor prêt à mettre un homme de confiance ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Selon les informations de Olympique et Lyonnais, Michael Gerlinger, actuel directeur global du football d'Eagle Football et habitant à Lyon, est l'une des pistes privilégiées par l'OL pour reprendre le poste de directeur sportif. Gerlinger pourrait même être en poste pour le prochain mercato hivernal, avec le soutien de Matthieu Louis-Jean (directeur du recrutement) et Pierre Sage. Et Il serait notamment chargé de dégraisser, alors que la DNCG réclame encore des ventes à l'OL. Autre nom qui circule ces dernières heures dans le Rhône, celui d'Eric Abidal. Mais si l'ancien latéral gauche lyonnais est intéressé, ce n'est apparemment pas le cas de l'Olympique Lyonnais. Avec la nomination d'un nouveau DS, les Gones vont devoir gagner de nouveau en sérénité, alors que les tumultes sont forts en interne. John Textor devra aussi remettre de l'ordre. Quid du poids de Pierre Sage également dans les futures décisions. Car le nouvel entraineur rhodanien est plus que jamais exposé. Et il ne pourrait pas survire en cas de mauvais résultats sportifs et d'une politique interne floue.