OL : Diego Simeone insiste, Lyon va craquer !

Dans : OL.

L'Atlético Madrid veut de nouveau récupérer Moussa Dembélé, et c'est une option sérieusement étudiée à l'OL.

C’est l’un des mystères du marché des transferts, mais l’Olympique Lyonnais ne tentera pas de le percer s’il y trouve son compte. Moussa Dembélé, barré au sein de l’attaque lyonnaise la saison passée, avait décidé un peu à la surprise générale de claquer la porte en demandant un prêt en plein hiver. Son voeu avait été exaucé avec un départ pour l’Atlético Madrid, histoire de seconder un Luis Suarez qui n’était pas certain de tenir physiquement toute la saison. Mais non seulement l’Uruguayen a carburé jusqu’au titre, mais en plus le Français a clairement déçu, avec un temps de jeu quasiment inexistant, des pépins physiques et un retour à Lyon par la petite porte. L’Atlético Madrid n’a bien sûr pas levé l’option d’achat, mais Diego Simeone a visiblement été séduit par le peu qu’il a vu.

De retour à l’entraînement cette semaine à Lyon, l’ancien attaquant de Fulham et du Celtic Glasgow a toujours la cote auprès de l’entraîneur argentin. Au point de remettre au goût du jour l’idée d’un nouveau prêt de Moussa Dembélé. Foot Mercato dévoile ainsi que Diego Simeone étudie sérieusement la question, avec cette fois-ci une cession provisoire du joueur pour une saison entière, avec une option d’achat à 30 ME. Si l’OL pourrait être tenté de dire oui même si cela ne fait pas rentrer beaucoup d’argent dans les caisses, le joueur français est lui partant, car il a aussi été séduit par l’Atlético. Et surtout, il pense pouvoir faire beaucoup mieux, notamment grâce à la confiance de Diego Simeone. Les négociations se poursuivent donc avec de réelles perspective de voir Dembélé prendre de nouveau la direction de Madrid, même si Peter Bosz va tout de même devoir trouver des joueurs d’axe pour son attaque cette saison.