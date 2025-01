OL ‍: Deux clubs européens s'arrachent le prodige lyonnais

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Tout va très vite à l'OL, où un joueur oublié refait surface, juste quand le mercato va se terminer. Un transfert n'est pas à écarter pour Saël Kumbedi.

Disparu des radars à l’Olympique Lyonnais, Saël Kumbedi n’était même dans le groupe de Pierre Sage pendant un tiers des matchs disputés cette saison. Le latéral droit, qui avait explosé lors de la saison 2022-2023, a eu il faut le dire beaucoup de mal à confirmer. Très décevant la saison dernière, imprécis et souvent débordé, le latéral droit de 19 ans a repris les choses en main, et s’est même imposé comme une solution fiable sur les derniers matchs, également en raison de la grosse baisse de régime de Ainsley Maitland-Niles. Résultat, le natif de Stains a enchainé les trois derniers matchs comme titulaire, et ce réveil n’a pas laissé quelques clubs insensibles. Alors que son nom n’était même pas cité parmi les départs possibles de ce mois de janvier, Kumbedi voit deux clubs italiens débarquer pour le récupérer, dévoile l’informateur Nicolo Schira.

Deux clubs italiens arrivent

Aucune précision n’est donnée pour le défenseur latéral, qui avait intéressé Galatasaray l’été dernier, sans que cela n’aille plus loin. Kumbedi est évalué à 4 millions d’euros sur les sites spécialisés (contre 12 millions d'euros à son explosion en 2023), et le joueur formé au Havre va certainement attendre d’avoir les premiers retours de Paulo Fonseca pour en connaitre un peu plus sur son avenir. Mais le temps risque de manquer et il va falloir guetter la réaction de John Textor si jamais une offre concrète débarque pour Kumbedi, alors que l’OL a déjà très bien vendu cet hiver, mais doit plus que jamais faire rentrer de l’argent dans les caisses pour confirmer son amélioration financière.