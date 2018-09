OL : Des précisions sur deux offres hallucinantes reçues au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Révélation de la saison dernière à l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele a tapé dans l’œil des plus grands clubs européens.

Et comme cela avait été évoqué cet été, les cadors de Premier League ont bien tenté de recruter l’ancien milieu de terrain d’Amiens. Quelques semaines après la fin du mercato, RMC Sport nous en dit plus sur les équipes intéressées par l’international espoirs français. Selon la radio, Manchester City et Tottenham étaient les deux clubs les plus pressants dans ce dossier. L’une des deux formations aurait même été jusqu’à proposer 50ME à Lyon pour le natif de Longjumeau.

Egalement en quête d’un milieu défensif cet été, Liverpool, Chelsea, Paris, Arsenal et Manchester United étaient également intéressés. Mais, déterminé à conserver son joueur, Jean-Michel Aulas a été catégorique sur l’avenir de Tanguy Ndombele, lequel souhaitait visiblement rester au moins une saison supplémentaire en France avant de faire le grand saut vers la Premier League. La prestation XXL du joueur à Manchester City en Ligue des Champions ne devrait pas calmer les intérêts. L’OL est prévenu, l’été prochain sera bouillant et il sera délicat de conserver Tanguy Ndombele, joueur à la cote folle en Europe.