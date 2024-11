OL ‍: Des fans privés de derby, scandale au Groupama Stadium

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A l’occasion du derby remporté face à l’AS Saint-Etienne (1-0) dimanche, des supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas pu entrer au Groupama Stadium. Cette centaine de fans s’est présentée au stade avec de faux billets achetés sur le marché noir.

Malgré la victoire contre le rival, des supporters de l’Olympique Lyonnais n’étaient pas d’humeur à célébrer dimanche soir. Pendant que les 58 000 spectateurs fêtaient le succès face à l’AS Saint-Etienne avec les Gones, d’autres avaient encore du mal à digérer leur mésaventure. Une centaine de fans a effectivement été bloquée aux portes du Groupama Stadium, nous apprend le quotidien régional Le Progrès. Ces suiveurs du club rhodanien s’étaient procurés de faux billets sur le marché noir sans le savoir. Ils ont donc été privés de derby étant donné l’incapacité de l’Olympique Lyonnais à les aider.

Faux billets lors du derby OL-ASSE : une centaine de personnes refoulées. #OL #OLASSEhttps://t.co/am2xvEb3lA — Le Progrès OL (@LeProgresOL) November 13, 2024

Dans d’autres circonstances, l’actuel cinquième de Ligue 1 fait généralement de son mieux pour trouver une solution. Mais pour la rencontre à domicile la plus attendue de la saison, la partie s’est jouée à guichets fermés. Plus aucune place n’était disponible et ces supporters malheureux, dont un venait en provenance de Clermont, ont dû faire demi-tour. Leur seule et maigre consolation, c’est que l’Olympique Lyonnais compte les aider dans leurs prochaines démarches.

L'OL va aider les plaignants

Le club, alerté par le grand nombre de fans arnaqués pour cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1, a mis en place un formulaire à remplir. Les informations données serviront à retrouver les personnes à l’origine de la vente de ces faux billets. « Nous allons recontacter les personnes qui répondront à ce formulaire et les accompagner dans leur dépôt de plainte », a précisé l’Olympique Lyonnais au Progrès, en espérant que ce coup dur sensibilisera les supporters sur le danger de l’achat de places sur le marché parallèle.