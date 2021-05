OL : Depay signe au Barça sans regarder le contrat

Dans : OL.

Proche de signer au FC Barcelone l’été dernier, Memphis Depay pourrait débarquer en Catalogne dans les prochaines semaines.

Confirmé à la tête du Barça dans l’optique de la saison prochaine, Ronald Koeman pousse toujours aussi fort pour convaincre sa direction de recruter Memphis Depay. Et à en croire les informations obtenues ce lundi par la radio RAC 1, les efforts de l’ex-sélectionneur des Pays-Bas vont payer. En effet, le média catalan affirme que Memphis Depay a désormais de grandes chances de s’engager en faveur du FC Barcelone dans l’optique de la saison prochaine. Libre de tout contrat, le capitaine de l’OL a accepté un effort financier pour rendre possible sa signature en Catalogne.

Le PSG était intéressé

La radio va plus loin en affirmant que Memphis Depay a accepté l’offre salariale la plus basse qui lui a été proposée afin d’accomplir son rêve de signer au FC Barcelone et d’évoluer, comme avec les Pays-Bas il y a quelques mois, sous les ordres de Ronald Koeman. Un geste que Lionel Messi et les cadors du vestiaire barcelonais sauront apprécier à sa juste valeur. Également intéressés par le profil de Memphis Depay au mercato, le PSG ou encore la Juventus Turin peuvent donc laisser tomber puisque l’épilogue de ce feuilleton est imminent.

Reste maintenant à voir quel rôle Memphis Depay aura au sein de l’attaque de Barcelone, où Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé avaient trouvé une complémentarité intéressante lors de la deuxième partie de saison. Il se murmure en Espagne que Joan Laporta a l’intention de dégraisser afin d’alléger la masse salariale du club, un choix dont Dembélé ou Griezmann pourraient être victime, en plus de Philippe Coutinho. Le départ de l’un de ces joueurs bénéficierait de toute évidence au très polyvalent Depay, capable de jouer à tous les postes en attaque.