OL : Depay porte Lyon, le mercato n'y est pas pour rien

Deuxième meilleur buteur de l’OL avec 9 buts inscrits en Ligue 1, Memphis Depay réalise un début de saison canon malgré l’irrégularité de son équipe.

Repositionné en meneur de jeu par Rudi Garcia depuis la prise de fonctions de ce dernier, l’international néerlandais porte véritablement l’Olympique Lyonnais. Aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne, il y a un OL avec et sans Memphis Depay, tant l’ancien buteur de Manchester United s’est imposé comme un élément indispensable. En ce début de semaine et à la veille de la « finale » du groupe face à Leipzig en Ligue des Champions, le journal L’Equipe évoque les raisons de la forme resplendissante de Memphis.

Et pour le quotidien national, il est absolument évident que le départ de Nabil Fekir vers le Bétis Séville au mercato estival n’est pas étranger à la nouvelle dimension prise par Depay à l’OL. En effet, le transfert de Fekir en Espagne a replacé Depay au cœur du projet, ce dont il a besoin pour s’épanouir pleinement selon le journaliste Hervé Penot. De plus, Rudi Garcia a eu tout bon en nommant le Hollandais capitaine de l’OL. Car aussi bien en club qu’avec la sélection nationale, c’est lorsque Memphis Depay se sent important au sein du groupe qu’il parvient à le tirer vers le haut, et à exprimer son talent. S’il n’a pas tout bon depuis sa venue à Lyon, Rudi Garcia a au moins réussi à concerner à 100 % le joueur le plus talentueux de son effectif. C’est déjà ça…