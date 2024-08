OL ‍: Départ officialisé lundi pour ce milieu de terrain

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais veut faire de la place dans son vestiaire et si possible remplir ses caisses. Johann Lepenant devrait rapidement signer à Nantes, mais pas rapporter d'argent à l'OL.

Désormais médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de France, qu'il a débuté comme suppléant avant finalement de jouer un match entier contre la Nouvelle-Zélande, Johann Lepenant ne va pas faire de vieux os à l'Olympique Lyonnais. Avant de prendre des vacances, le joueur de 21 ans, qui a encore trois ans de contrat avec l'OL, devrait en effet s'engager dans les prochaines 48 heures avec le FC Nantes où son nom circulait depuis plusieurs jours. Selon David Phelippeau, journaliste de Ouest-France à Nantes et correspondant de RMC, sauf énorme retournement de situation, Johann Lepenant va signer ce lundi avec les Canaris où Antoine Kombouaré en avait fait une de ses priorités lors de ce mercato.

Lepenant veut se relancer à Nantes

Concernant les conditions de cette signature du milieu de terrain lyonnais, les dernières informations évoquent toujours un prêt avec option d'achat dont on ne connaît pas le détail. Dans cette opération, l'Olympique Lyonnais va donc économiser le salaire du natif de Granville, tandis que Johann Lepenant va lui tenter de relancer sa carrière, laquelle a connu un sacré coup d'arrêt du côté du Groupama Stadium. N'entrant plus vraiment dans les plans de Pierre Sage, l'ancien caennais a accepté de partir lors de ce mercato, tout cela doit désormais se finaliser et ensuite Lepenant pourra prendre quelques vacances amplement méritées après une très longue saison qui s'est terminée vendredi soir au Parc des Princes. Après le bronze, place au bronzage.