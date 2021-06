OL : Denayer, son agent joue un drôle de jeu avec Lyon

Dans : OL.

Toujours en course dans l'Euro 2021 avec la Belgique, Jason Denayer ne refuse pas de prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais, mais son agent multiplie tout de même les appels du pied alors que le mercato bat son plein.

Rares sont les joueurs de Ligue 1 à être encore qualifiés pour l’Euro 2021, et ils le seront encore plus vendredi soir après le quart de finale entre l’Italie et la Belgique. Du côté des Diables Rouges, Jason Denayer devrait encore une fois être titulaire, le défenseur de l’Olympique Lyonnais bénéficiant de la confiance de Roberto Martinez depuis le début de la compétition. De quoi réjouir, Denayer, mais également son agent, lequel sait que cette forte exposition médiatique pour un joueur qui est à un an de la fin de son contrat est forcément une bonne chose. Et Jesse de Preter, le représentant belge de Jason Denayer a confié sur Calciomercato que le défenseur central de 26 ans suscitait de l’intérêt, même si le club de Jean-Michel Aulas a toujours le désir de prolonger le contrat de l’international.

« Pour l’instant, Jason est concentré et heureux d'affronter l'Italie (…) Il y a eu de nombreux contacts, avec l’AS Rome et Naples dans le passé. Il a un contrat expirant en 2022 avec l’OL, et à cet instant on ne ferme pas la porte à ce qu’il prolonge à Lyon . Cependant, il y a aussi beaucoup d'intérêt de la part d'autres clubs mais nous vivons une situation particulière à cause du coronavirus. Jason m'a dit qu'il voulait jouer des matchs importants comme la Ligue des champions », a confié le représentant de Jason Denayer, qui s’il reste à l’Olympique Lyonnais devra se contenter de l’Europa League la saison prochaine. De quoi faire douter de son réel désir de prolonger son bail, malgré la signature de Peter Bosz.