OL : 50ME pour Dembélé, Juninho et Aulas testés au mercato

Lyon a beau avoir refusé d'envisager le départ de Moussa Dembélé, auteur d'un doublé samedi en Coupe, Chelsea monte d'un cran dans son offre à l'entame du mercato.

Il est très rare que l’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas se fendent d’un communiqué officiel en pleine période des transferts, mais le club rhodanien a jugé utile de le faire jeudi soir après de nouvelles rumeurs sur le départ de Moussa Dembélé en Premier League. Annoncé proche de Manchester United et de Chelsea, celui qui a marqué un doublé en première période contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France suscite clairement de l’intérêt en Angleterre. Et malgré le refus de Juninho et de Rudi Garcia de laisser partir un joueur devenu essentiel avec l’absence de Memphis Depay, du côté du Groupama Stadium on sait que le club de Frank Lampard est bouillant.

Chelsea monte son offre pour Dembélé

Tandis que samedi on évoquait la possibilité d’intégrer Olivier Giroud dans un deal entre Chelsea et le septuple champion de France, ce dimanche Le Parisien précise de son côté que les Blues sont revenus à la charge avec cette fois un chèque de 50ME, soit le double payé par l’Olympique Lyonnais au Celtic pour s’offrir Moussa Dembélé au mercato 2018. « Les clubs anglais seraient prêts à offrir près de 50 millions d’euros à Lyon (...) Alors que l’OL a perdu pour le reste de la saison deux de ses meilleurs joueurs, Memphis et Jeff Reine-Adélaïde, il serait incompréhensible, pour un club aussi ambitieux, de laisser filer Dembélé », constate le quotidien francilien, qui ne voit pas Jean-Michel Aulas et Juninho dire oui à ces 50ME.