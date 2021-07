OL : Dembélé tape du poing sur la table

Dans : OL.

Buteur samedi contre Wolfsburg, Moussa Dembélé sait que son avenir suscite des rumeurs, et c'est pour cela que l'attaquant de l'Olympique Lyonnais a mis les choses au point et ne veut plus entendre parler de cela.

La reprise avait été chaude pour Moussa Dembélé puisque le quotidien régional Le Progrès avait affirmé que le joueur prêté six mois à l’Atlético Madrid exigeait son départ immédiat de l’Olympique Lyonnais. Une rumeur qui avait été fermement démentie par l’attaquant de l’OL, lequel démentait tout désir d’aller au bras de fer avec son club. Depuis, Dembélé bosse dur sous les ordres de Peter Bosz et il a retrouvé le chemin des filets avec trois buts marqués lors des deux matchs amicaux joués pour l’instant par le club rhodanien. Samedi, après le probant succès de Lyon face à Wolfbsurg, l’ancien joueur du Celtic a voulu réagir à tout ce qui se dit sur lui, et notamment son désir supposé de repartir chez les Colchoneros lors de ce mercato 2021.

Moussa Dembélé s’étonne qu’on veuille absolument faire croire que son désir numéro 1 est de quitter l’Olympique Lyonnais avec qui il a encore deux ans de contrat. « Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Je m'entends bien avec le coach et mes coéquipiers, ça n'a pas changé depuis mon premier jour à l'OL. En espérant que ça continuera comme ça, on verra. Les rumeurs de départ sont fausses. Je l'ai dit, c'est bon et maintenant on passe à autre chose. Le coach m'a dit qu'il comptait sur moi », a très fermement prévenu l’attaquant, qui aurait personnellement reçu la semaine passée par Jean-Michel Aulas. Le président de Lyon a voulu rassurer Dembélé sur le fait que Peter Bosz souhaitait réellement l’installer dans son équipe-type maintenant que Memphis Depay a rejoint le Barça. Une rencontre qui a visiblement convaincu le joueur de continuer sa route avec l'Olympique Lyonnais au moins cette saison.