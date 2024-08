OL ‍: Crise à Dortmund, le départ de Cherki annulé ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En stand-by depuis plusieurs jours, le transfert de Rayan Cherki de l'OL au Borussia Dortmund pourrait ne jamais voir le jour, la faute à de très grosses tensions en interne au sein du club allemand.

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki semblait prendre la direction du Borussia Dortmund lors de ce mercato estival. Un accord a été trouvé il y a plusieurs jours entre le club allemand et l’OL pour un deal estimé à 15 millions d’euros. Malgré un intérêt concret de la part du Paris Saint-Germain, l’international espoirs français a privilégié l’offre du Borussia Dortmund, avec la possibilité de progresser en Allemagne comme de nombreux jeunes joueurs tricolores avant lui. Mais le temps passe et le transfert de Rayan Cherki tarde à se concrétiser. Cela a d’abord été attribué à la participation du joueur lyonnais aux Jeux Olympiques.

Mais cela n’a finalement rien à voir puisque Bild nous apprend en ce début de semaine que de très grosses tensions ont éclaté en interne au Borussia Dortmund. Quelques semaines seulement après sa finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, le BVB se déchire de l’intérieur à tel point que Sven Mislintat, le responsable du recrutement, est actuellement menacé de licenciement. Une énorme crise en interne qui remet en cause un certain nombre de transferts potentiels… dont celui de Rayan Cherki.

Rayan Cherki à Dortmund, le transfert est gelé

Le média allemand ne s’attarde pas sur le deal entre Dortmund et l’OL pour le milieu offensif de 20 ans, mais il est évident qu’une telle situation ne favorise pas les transferts. Au contraire, le mercato est actuellement figé du côté du BVB dans le sens des arrivées. De quoi agacer les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui comptaient sur la vente de Rayan Cherki pour renflouer un peu ses caisses et se conformer du mieux possible aux exigences de la DNCG, qui attend près de 100 millions d’euros de ventes du côté de l’OL cet été comme cela a été promis par John Textor. Reste maintenant à savoir si le flou immense qui règne au Borussia Dortmund annulera définitivement ce transfert et si tel est le cas, si le Paris SG se positionne de nouveau sur Rayan Cherki pour tenter de le recruter à la surprise générale.