OL : Dembélé coûte 33ME, Lyon le remet sur le marché

Après quelques mois passés à l'Atlético Madrid, Moussa Dembélé est de retour à Lyon, le champion d'Espagne ayant confirmé cette semaine que l'option d'achat n'était pas levée. Mais l'OL remet son attaquant sur le marché.

Il n’y avait plus réellement de suspense, mais c’est désormais officiel, Diego Simeone a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne désirait pas conserver Moussa Dembélé dans son effectif pour la saison prochaine. Exit donc l’attaquant prêté par l’Olympique Lyonnais arrivé au mercato d’hiver, et une économie de 33ME pour les Colchoneros, puisque Jean-Michel Aulas avait fixé l’option d’achat à ce niveau. En début de semaine, l’Atlético Madrid a donc informé l’OL que Dembélé n’était pas conservé, et ce dernier sera donc à la reprise de l’entraînement sous les ordres de Peter Bosz le 1er juillet prochain à Lyon. Une décision qui n’est pas une surprise et qui ne change pas grand-chose pour Dembélé.

Dembélé vaut 25ME, l'OL étudiera les offres

Même si Memphis Depay est parti de l’OL, et que le nouvel entraîneur néerlandais prône un jeu offensif, rien ne dit que Moussa Dembélé évoluera la saison prochaine sous le maillot de Lyon. Selon Le Progrès, compte tenu de sa valeur financière, l’ancien joueur du Celtic est « potentiellement transférable » si une offre arrive sur le bureau de Juninho. Ces dernières semaines, des pistes ont été évoquées en Premier League, mais rien de concret n’a été proposé aux dirigeants du club rhodanien. Selon les sites spécialisés, le joueur de 24 ans, recruté au mercato estival 2018 pour 22ME en Écosse, a une valeur marchande de 25ME. A ce prix-là, l'Olympique Lyonnais pourrait accepter de le céder, même si dans le même temps Juninho est en quête d'un ou plusieurs renforts offensifs.