Turpin meilleur ennemi de l'OL, les chiffres accusent

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi, l'OL était plus frustré que d'habitude. Lyon aurait du ramener des points de Lens mais des erreurs individuelles l'ont pénalisé tout comme l'arbitrage de M.Turpin. Etiqueté pro-OL dans l'opinion, l'arbitre est en fait la bête noire des Lyonnais.

Clément Turpin retirant sa veste de survêtement pour laisser apparaître un maillot de l'OL. Une blague récurrente des réseaux sociaux ces dernières années qui ne fait plus rire du tout les supporters lyonnais. Elle illustre selon les supporters adverses la proximité entre M.Turpin et l'OL, suggérant que l'arbitre international français pouvait aider à tout moment les Lyonnais. Une théorie basée sur le fait que Clément Turpin est natif de Oullins dans le Rhône. Néanmoins, les fans de l'OL sont en désaccord avec cette idée qu'ils qualifient de légende urbaine. Ils se sont plaints de certaines décisions de M.Turpin par le passé et le match de Lens samedi ne les rassure pas du tout.

Bien sûr on va pas faire un débat considérable sur la durée du temps additionnel mais que M.Turpin ne rajoute rien aux 5mn initiales, c'est lunaire. On peut par contre faire un vrai débat sur le péno accordé à Lens et celui refusé à Lacazette, défaite très frustrante pour l'#OL — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) December 2, 2023

7 matchs sans victoire pour l'OL avec M.Turpin

Les Lyonnais se plaignent d'un possible hors-jeu sur le premier but, d'un penalty oublié sur Lacazette après un coup de Danso, d'un penalty imaginaire sur Wesley Said et enfin d'un temps additionnel trop court après le carton rouge de Sotoca. Les réactions sur les réseaux sociaux étaient sans appel : Clément Turpin est accusé d'avoir fait perdre l'OL comme trop souvent. Le terme de « vol » revenait souvent pour les plus polis d'entre eux. Une colère qui va encore s'intensifier avec la nouvelle statistique terrible concernant les matchs avec M.Turpin et l'OL.

Turpin continue de voler l’OL mais l’imaginaire collectif pense le contraire pic.twitter.com/YhPonqM0C6 — ~ (@Memphiste__) December 2, 2023

En effet, sur les 7 derniers matchs de l'OL arbitrés par Clément Turpin, le club rhodanien n'en a gagné aucun. Lyon reste sur deux matchs nuls et cinq défaites avec l'arbitre international au sifflet. De quoi rendre paranoïaques les supporters lyonnais, lesquels se souviennent d'autres épisodes célèbres avec M.Turpin : le penalty retiré d'Ibrahimovic lors d'OL-PSG en 2015, le penalty accordé sur Neymar pour une faute imaginaire de Malo Gusto en 2021 ou encore un but refusé à Paqueta contre Lille en 2022 qui avait été pointé du doigt par la direction technique de l'arbitrage. Reste que la VAR était présente à Lens comme sur les deux derniers cas et qu'elle n'est jamais intervenue pour déjuger Clément Turpin. Autrement dit, il serait injuste de tout imputer à l'arbitre français. Cela n'empêchera pas la défiance de progresser entre Rhône et Saône où Clément Turpin n'est pas vu du tout comme un allié de l'OL.