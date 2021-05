OL : Coup de théâtre, Moussa Dembélé ne veut pas revenir

Dans : OL.

Pour remplacer Memphis Depay, l'Olympique Lyonnais ne pourra pas compter sur Moussa Dembélé. Ce dernier, de retour de prêt de l'Atlético de Madrid, ne compte pas rester.

Un entraineur avant tout. L’Olympique Lyonnais est déjà totalement concentré sur la recherche d’un coach pour les années à venir, et c’est la priorité de Juninho et de Jean-Michel Aulas. De cette nomination découlera le mercato estival qui s’annonce chaud. Rien que le départ de Memphis Depay en fin de contrat obligera les dirigeants lyonnais à sortir le grand jeu. Surtout qu’en attaque, il ne faudra pas compter sur le retour de prêt de Moussa Dembélé. Avant-centre qui semblait encore représenter l’avenir de l’OL il y a un an de cela, l’ancien international espoir français a perdu sa place, avant de tenter de se relancer avec un prêt à l’Atlético Madrid. L’idée avait du sens alors que la formation madrilène était à la lutte pour le titre, avec un Luis Suarez qui pouvait avoir besoin de souffler. Mais l’Uruguayen a porté les Matelassiers vers la première place en Liga, et l’ancien Moussa Dembélé a regardé cela du banc et des tribunes, entre méforme, blessures et choix tactiques.

Autant dire que l’option d’achat à 33 ME n’a aucune chance d’être levée, et que l’ancien du Celtic va revenir très rapidement dans le Rhône. Pour être un appui offensif de poids sous la coupe du nouvel entraîneur. Sans même être mis dans la confidence, le joueur formé au PSG a dit non selon L’Equipe, et il n’envisage pas une seule seconde de rester à l’OL à l’avenir. Une véritable pierre dans le jardin de Jean-Michel Aulas, qui va donc devoir se séparer de Dembélé, dont la valeur a chuté après une saison quasiment blanche. Les pistes devraient venir de la Premier League, où celui qui était passé par Fulham a encore quelques admirateurs. Même si, comme pour Joachim Andersen, le plus dur sera de trouver le bon client pour des joueurs qui ne cachent plus leur envie de partir. Une attitude qui n’aide pas à faire de bonnes affaires.