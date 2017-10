OL : Comme Guardiola, Genesio fait des choix incompréhensibles

Dans : OL, Ligue 1.

Peu épargné depuis quelques mois, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio compte de nombreux détracteurs chez les supporters et les observateurs.

Parmi eux, l’un des plus virulents est incontestablement Daniel Riolo qui, pour se moquer du technicien, a pris pour habitude de le surnommer « Pep Genesio » en référence à Guardiola. Même si le coach des Gones n’est pas fan des réseaux sociaux, cette comparaison ironique ne lui a sûrement pas échappé. Du coup, ce n’est peut-être pas un hasard si Genesio a osé citer le manager de Manchester City en conférence de presse.

« De toute façon, les choix sont toujours compliqués. (…) Parfois, quand vous faites un choix entre deux joueurs, ça se tient à tellement peu de choses. Je vais citer un grand entraîneur, Guardiola, qui dans un reportage, a dit ça. Il dit que parfois il aligne un joueur et il ne sait pas pourquoi il aligne celui-ci et pas l’autre. Enfin, il ne le sait pas… Voilà… Pour moi, c’est toujours en fonction de l’équipe. Améliorer l’équipe, faire l’équipe qui est la plus performante possible avant le match. Ce qui est toujours plus dur à faire qu’après le match », a expliqué l’entraîneur lyonnais, qui s’expose à de nouvelles moqueries.